Tunceli Ovacık’ta 7 işletmeye yüksek fiyat cezası

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü, kent genelindeki işletmelerde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kentin en çok ziyaretçi alan ilçesi olan Ovacık'ta denetim gerçekleştiren ekipler, ücret tarifesine uymayan 7 işletmeye idari yaptırım uygularken 3 işletmeye de kurallara uyması yönünde uyarılarda bulundu.

İlçede daha önce yaptıkları denetimlerde 5 işletmeye idari yaptırım uyguladıklarını ifade eden Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, son yapılan denetimlerde ise ücret tarifesi dışında satış yapıldığı belirlenen 7 işletmeye idari yaptırım uyguladıklarını söyledi.

Denetimlere aralıksız devam edileceğine vurgu yapan Topal, esnafların sorun yaşamaması için bağlı bulundukları meslek odalarından alınan tarife listesine uymalarını gerektiğini hatırlattı.