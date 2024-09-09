Haberler Yaşam Haberleri Tunceli şehitleri uğurlandı
Giriş Tarihi: 9.9.2024 09:30 Son Güncelleme: 9.9.2024 10:00

Tunceli şehitleri uğurlandı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerden 3’ü için uğurlama töreni düzenlendi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli şehitleri uğurlandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş için il jandarma komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Ağır yaralı olarak Elazığ'a kaldırılan ancak kurtarılamayarak şehit olan Uzman Çavuş Ömer Eroğlu için de burada tören düzenlendi.

Tunceli'deki uğurlama, şehit naaşlarının alana getirilmesiyle başladı. Şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından özgeçmişleri okundu. Helallik alınması ve dualar edilmesinin ardından şehitler, memleketlerine gönderilmek üzere karayolu ile Elazığ'a gönderildi.

Şehitler için düzenlenen uğurlama törenine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, kurum amirleri, askeri erkan, polis, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tunceli şehitleri uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA