Tunceli ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon neticesinde 1'i İstanbulda olmak üzere 7 adreste gerçekleştirilen adli aramada 1 kilo 400 gram esrar maddesi, 248 adet extacy hap, 56 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanımına yarayan kova, 1 adet mekanizması olmayan pompalı tüfek, 1 adet kurusıkıdan çevirme silah ve şarjör, 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi ve 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 3 kişiye de uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.