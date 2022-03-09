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Giriş Tarihi: 9.3.2022 11:55 Son Güncelleme: 9.3.2022 12:09

Tunceli ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

Tunceli ve İstanbul’da eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon neticesinde 1'i İstanbulda olmak üzere 7 adreste gerçekleştirilen adli aramada 1 kilo 400 gram esrar maddesi, 248 adet extacy hap, 56 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanımına yarayan kova, 1 adet mekanizması olmayan pompalı tüfek, 1 adet kurusıkıdan çevirme silah ve şarjör, 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi ve 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 3 kişiye de uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

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Tunceli ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu
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