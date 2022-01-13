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Giriş Tarihi: 13.1.2022 11:31 Son Güncelleme: 13.1.2022 11:34

Tunceli’de 163 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de 163 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor

Tunceli’de kar yağışı nedeniyle kent genelinde 163 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı.

Tunceli'de Pazartesi akşamından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 22, Çemişgezek'te 4, Hozat'ta 19, Mazgirt'te 16, Nazımiye'de 20, Ovacık'ta 34, Pertek'te 8 ve Pülümür İlçesi'nde 40 olmak üzere toplam 163 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı çok sayıda ekip kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Pülümür, Ovacık ve Nazımiye İlçelerinde eğitim öğretime bir gün ara verilirken Hozat İlçesi'nde ise taşımalı eğitimle okula gelen öğrenciler için eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapalı tutulurken, vatandaşlardan alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Öte yandan Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler de Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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Tunceli’de 163 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor
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