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Giriş Tarihi: 16.11.2021 13:23 Son Güncelleme: 16.11.2021 13:32

Tunceli’de 2 sığınak imha edildi; mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de 2 sığınak imha edildi; mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli’de devam eden Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonu kapsamında Nazımiye İlçesi kırsalında mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonu Nazımiye İlçesi kırsalında başarıyla sürdürülüyor.

Tunceli Valiliği'nden operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Valilik açıklamasında; "Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Nazımiye Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde;1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 7 adet kalaşnikof şarjörü, 2 adet el bombası, 210 adet kalaşnikof mühimmatı, 1 adet pil bloğu, 6 adet pil, 1 adet saç levha, 1 adet büyük tüp, 1 adet akü, 1 adet kürek, 1 adet petrol varili, 9 çift mekap ayakkabı, 1 adet uyku tulumu, 1 adet battaniye, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. denildi.

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Tunceli’de 2 sığınak imha edildi; mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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