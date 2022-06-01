Haberler Yaşam Haberleri Tunceli’de 300 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı
Giriş Tarihi: 1.6.2022 17:04 Son Güncelleme: 1.6.2022 17:22

Tunceli’de 300 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de 300 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı

Tunceli’de 300 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli, Vali Mehmet Ali Özkan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla atıldı.

"Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve 8 milyon 553 bin TL ihale bedeli olan proje ile 3 bin metrekarelik konfeksiyon fabrikası kurulacak.

Tunceli Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşen temel atma töreninde konuşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, "Projenin tamamlanmasıyla inşallah burada bir fabrika açılmış olacak. Hem Tuncelimizin üretimine katkıda bulunacak, hem organize sanayi bölgemizin hareketlenmesini sağlayacak hem de 300 gencimize iş sağlanmış olacak" dedi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ise yaptığı konuşmada, "Sayın cumhurbaşkanımızın himayeleri, sayın bakanlarımızın destekleriyle Tuncelimiz her gün bir adım daha ileriye bir adım daha güzelliğe doğru yol yürümeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle insanlarımıza, gençlerimize iş olacak, ekmek kapısı olacak fabrikamızın temelini atıyoruz. Burada il özel idaremiz, Fırat Kalkınma Ajansımız iki teşkilat koordine halinde çalışmayı yürütüyorlar. İnşallah Eylül sonunda fabrikamız tamamlanacak. Burada gençlerimiz, insanlarımız ekmek bulacak. Bu vesileyle her zaman himayelerini bizlerden esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Teknoloji Bakanımıza, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza, emeği geçenlere, il özel idaremize, Fırat Kalkınma Ajansımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah iyi olacak, inşallah daha güzelliklerle daha farklı sektörlerde Tuncelimiz yatırımlarla buluşacak. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Eylül ayının sonunda tamamlanması planlanan fabrikanın temel atma töreni gerçekleştirildi.

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Tunceli’de 300 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı
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