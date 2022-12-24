Tunceli’de 300 kişiye usulsüz emeklilikten 20 milyon TL vurgun

Tunceli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 2018-2021 yılları arasında ilde ve yurtdışında bulunan bazı şahısların SGK'da çalışan bir memur tarafından usulsüz şekilde emekli edildiği tespit edildi.
Emekli edilen tespitli şahısların 300 civarında olduğu belirlenirken şahsın alınan ifadesinde bu suçu 2010 yılından bu yana devam ettirdiği, belli bir süre içinde elde ettiği haksız kazancı bahis vb. ortamlarda kaybedip birçok şahsa borçlandığını söylediği belirtildi. Şahsın, borçlanmayı kapatmak amacıyla TEFE'ye düştüğünü ve yaklaşık 20 milyon TL'lik vurgun gerçekleştirdiğini de itiraf ettiği öğrenildi.
BANKA TRANSFERLERİNE FASULYE, NOHUT DİYE AÇIKLAMA YAZILDI
KOM ekipleri, çalışmalarını derinleştirerek Tunceli, Elazığ ve İstanbul'da olayla ilgili 20 şüpheliyi tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 18 şüpheli yakalanarak Tunceli'ye getirildi. Şahısların alınan ifadesinde TEFE/faiz olaylarını gizlemek için ilde meşhur olan fasulye, nohut, bal, tulum peyniri şeklinde banka transferi açıklama kısmında şifreleme yapmaya çalıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin uzun süre gerçekleşen bu eylemleri sonucunda etraflarına korku salarak bazı işyerlerinin sahipleri ile ortak oldukları, hiçbir işleri olmamasına rağmen aylık gelirlerinin 30 bin TL civarında olduğunu belirttikleri, yurtdışında yaşayıp Türkiye'de çalışmamasına rağmen usulsüz emeklilik işlemleri için para gönderen şahısların olduğu da belirlendi. Gözaltına alınan şahısların ikamet ve işyerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve fişekler, çok sayıda dolu ve boş senet, borçlandırdıkları şahıslara ait evraklar, banka dekontları, usulsüz yollarla kesilmiş faturalar ve yaklaşık 2 milyon TL para ele geçirildi.
6'SI TUTUKLANDI
Tunceli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi'nde ifadeleri alınan şüpheli şahıslardan 7'si buradaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 11 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Burada ifadesi alınan 1 şahıs serbest bırakılırken 6 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.