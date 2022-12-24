Tunceli’de 300 kişiye usulsüz emeklilikten 20 milyon TL vurgun

BANKA TRANSFERLERİNE FASULYE, NOHUT DİYE AÇIKLAMA YAZILDI

KOM ekipleri, çalışmalarını derinleştirerek Tunceli, Elazığ ve İstanbul'da olayla ilgili 20 şüpheliyi tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 18 şüpheli yakalanarak Tunceli'ye getirildi. Şahısların alınan ifadesinde TEFE/faiz olaylarını gizlemek için ilde meşhur olan fasulye, nohut, bal, tulum peyniri şeklinde banka transferi açıklama kısmında şifreleme yapmaya çalıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin uzun süre gerçekleşen bu eylemleri sonucunda etraflarına korku salarak bazı işyerlerinin sahipleri ile ortak oldukları, hiçbir işleri olmamasına rağmen aylık gelirlerinin 30 bin TL civarında olduğunu belirttikleri, yurtdışında yaşayıp Türkiye'de çalışmamasına rağmen usulsüz emeklilik işlemleri için para gönderen şahısların olduğu da belirlendi. Gözaltına alınan şahısların ikamet ve işyerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve fişekler, çok sayıda dolu ve boş senet, borçlandırdıkları şahıslara ait evraklar, banka dekontları, usulsüz yollarla kesilmiş faturalar ve yaklaşık 2 milyon TL para ele geçirildi.