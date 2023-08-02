Haberler Yaşam Haberleri Tunceli’de 4 sığınakta silah, patlayıcı, mühimmat ve malzeme ele geçirildi
Giriş Tarihi: 2.8.2023 17:13 Son Güncelleme: 2.8.2023 17:24

Tunceli’de 4 sığınakta silah, patlayıcı, mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Tunceli’de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 4 sığınak içerisinde silah, 40 kilogram patlayıcı, el yapımı patlayıcı düzeneği, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de 4 sığınakta silah, patlayıcı, mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hozat ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin valilik tarafından yapılan açıklamada, "4 sığınak içerisinde; 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 150 adet kalaşnikof fişeği, 4 adet EYP düzeneği, tüp içerisinde hazırlanmış 40 kilogram patlayıcı, 4 adet el telsizi, 2 adet jeneratör, 3 adet dizüstü bilgisayar, 7 adet harddisk, 27 adet tüp, 3 adet güneş paneli, 3 adet el dürbünü, 5 adet akü, 1 adet hilti, 1 adet termal şemsiye, 20 litre mazot, 1 adet fotoğraf makinesi, 4 adet radyo, 3 adet ses kayıt cihazı, çok miktarda yaşamsal malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.

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Tunceli’de 4 sığınakta silah, patlayıcı, mühimmat ve malzeme ele geçirildi
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