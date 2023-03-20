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Giriş Tarihi: 20.3.2023 11:42 Son Güncelleme: 20.3.2023 11:57

Tunceli’de araç çaya uçtu: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli'de karı-kocadan haber alamayan yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından eşlerin kullandığı aracın, Pülümür Çayı'na uçtuğu belirlendi. Yapılan aramada kadının cansız bedenine ulaşılırken, eşinin ve aracın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de araç çaya uçtu: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli-Pülümür karayolunda meydana gelen kazada Giresun'dan gelip Elazığ'a giden ve içinde karı kocanın bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pülümür Çayı'na uçtu.

AİLEDEN HABER ALINAMAYINCA KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNULDU

Uzun süre araçta bulunan karı-kocadan haber alınamaması üzerine yakınları jandarma ve AFAD ekiplerine başvurdu. Ekiplerin çay boyunca yaptığı çalışmada, ismi öğrenilemeyen kadının cesedi, Pülümür karayolu Rabat mevkiinde su kıyısında bulundu.

Jandarma ve AFAD ekipleri, kayıp diğer şahıs ile suya düşen aracı arama çalışmalarını sürdürürken, Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kayıp şahıs ve suya uçan aracı arama çalışmaları Pülümür çayı boyunca devam ediyor.

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Tunceli’de araç çaya uçtu: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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