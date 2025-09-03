Tunceli’de araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Tunceli'nin Hozat ile Ovacık ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı Karaoğlan mevkiinde meydana geldi. Hozat ilçesine bağlı Yüceldi Jandarma Karakolunun onarım işini yapan 2 işçi, araçlarının şarampole yuvarlanması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112, AFAD, jandarma ve Hozat Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, işçilerden birinin hayatını kaybettiğini belirlerken yaralı olan diğer işçi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.