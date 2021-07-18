Tunceli’de ayı saldırısı: Ayağımı yakaladı ve...

Hastanede tedavisi süren ve sağlık durumu iyi olan Karadağ, saldırı anının anlattı. Ayının, kendisini birkaç pençe vurduktan sonra bıraktığını söyleyen Karadağ, "Hayvanları otlatmaya gittik. Yaylanın arkasındayız ve kocaman kaya vardı. Ardıç ağacının altından birdenbire ayı çıktı. Üstüme atladığı sırada kendimi yana attım. Ne yapacağımı düşünüyorum o anlarda. Dönerken ayağımı yakaladı ve pençe attı. Sonra beni kendisine çekti. Ben kendimi ileri doğru fırlattım, tekrar çekti. Sonra sırtımdan tuttu ve bıraktı. Ben de yuvarlanmaya başladım. Ayı da beni bırakıp kaçtı gitti. Bu bölgede yaylacı çok ve çadırda kalıyorlar. Çadıra ayı sürekli geliyor" dedi.

Elazığ'da ayı saldırısına uğrayan Mustafa Keser yaşadığı dehşeti anlattı "Yalnız pençe vurmadı..."