Tunceli’de çatışma: 1 asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü

Tunceli'nin Ovacık İlçesi ile Erzincan sınırında operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas sağlandı. Yaşanan çatışmada 1 askerimiz ağır yaralandı, 2 terörist öldürüldü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün sabah saatlerinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonunda; 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilmiştir.

Operasyonda arama/ tarama faaliyeti esnasında teröristlerle sağlanan temasda,1 Jandarma Personelimiz ağır yaralanmış, hemen helikopter ile Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Ağır yaralı personelimize hastanede müdahale sürmektedir.