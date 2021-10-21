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Giriş Tarihi: 21.10.2021 12:50 Son Güncelleme: 21.10.2021 12:59

Tunceli’de çatışma: 1 asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de çatışma: 1 asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren-7 Operasyonunun sürdüğü Tunceli'de teröristlerle temas sağlandığı, çıkan çatışmada 1 askerimizin ağır yaralandığı bildirildi. Öte yandan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'nin Ovacık İlçesi ile Erzincan sınırında operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas sağlandı. Yaşanan çatışmada 1 askerimiz ağır yaralandı, 2 terörist öldürüldü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün sabah saatlerinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonunda; 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilmiştir.

Operasyonda arama/ tarama faaliyeti esnasında teröristlerle sağlanan temasda,1 Jandarma Personelimiz ağır yaralanmış, hemen helikopter ile Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Ağır yaralı personelimize hastanede müdahale sürmektedir.

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Tunceli’de çatışma: 1 asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü
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