Haberler Yaşam Haberleri Tunceli’de Eren Abluka Sonbahar operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Giriş Tarihi: 4.11.2022 19:39 Son Güncelleme: 4.11.2022 19:51

Tunceli’de Eren Abluka Sonbahar operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de Eren Abluka Sonbahar operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK’ya ait sığınaklarda mühimmat ele geçirildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de Eren Abluka Sonbahar operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Pülümür Kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda 2 adet sığınak içerisinde; 7 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 412 adet 7,62 mm fişek, 172 adet 7,62 mm şerit fişek, 18 adet kalaşnikof şarjörü, 37 adet ameliyat malzemesi, 200 metre branda, 1 adet uyku tulumu, 3 takım terörist kıyafeti, 1 adet battaniye, 2 adet oksijen maskesi, 100 metre hortum, 200 metre çelik halat, 100 adet lama demir, 1 adet mutfak tüpü, 1 adet kürek, 6 çift ayakkabı, çok miktarda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."

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Tunceli’de Eren Abluka Sonbahar operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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