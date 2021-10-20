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Giriş Tarihi: 20.10.2021 09:32 Son Güncelleme: 20.10.2021 09:44

Tunceli’de erkek cesedi bulundu

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de erkek cesedi bulundu

Tunceli merkezde bir erkek cesedi bulunurken konuya ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Olay, Tunceli merkeze 10 kilometre mesafede bulunan Örenönü Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre parkın girişinde hareketsiz halde yatan bir erkek gören vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, 40'lı yaşlardaki erkeğin ölmüş olduğunu tespit etti.

Kafasında darp izi bulunan ve kentte "Sakallı Bilo" olarak bilinen Bülent Demirkaya'ya ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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Tunceli’de erkek cesedi bulundu
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