Tunceli’de fahiş fiyat ve etiket kontrolleri

Denetimlere ilişkin bilgi veren Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, "Valimiz Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu'nun ve Ticaret Bakanlığımızın talimatlarıyla sadece şehir merkezinde değil, Tunceli ilimizin tüm ilçelerinde ekiplerimiz tarafından denetimlerimizi gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de belirli periyotlar dahilinde, hem şehir merkezinde hem de ilçelerimizde bu denetimlerimize devam edeceğiz.





Bu vesileyle Bakanlığımızın talimatlarını yerine getiren esnaflarımıza teşekkür ediyor, eksikleri bulunan diğer işletme sahiplerimize de bu eksiklerini gidermesi için hem bilgilendiriyor hem de bu eksikliklerin giderilmesi için belirli bir zaman tanıyoruz" dedi.