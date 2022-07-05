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Giriş Tarihi: 5.7.2022 17:05 Son Güncelleme: 5.7.2022 17:06

Tunceli’de feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

DHA
Tunceli’de feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Tunceli’de şarampole devrilen ve bir düğün salonunun demir çitlerine takılarak duran otomobildeki 4 kişi yaralandı...

Kaza, öğleden sonra Mameki Köprüsü mevkinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Otomobil, bir düğün salonunun demir çitlerine takılarak durdu. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Tunceli’de feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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