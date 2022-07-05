Tunceli’de feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Otomobil, bir düğün salonunun demir çitlerine takılarak durdu. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.