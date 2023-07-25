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Giriş Tarihi: 25.7.2023 21:52 Son Güncelleme: 25.7.2023 22:20

Tunceli’de freni boşalan araç kaza yaptı: 7 yaralı

Tunceli’de freni boşalan özel araç takla attı. Meydana gelen kazada, araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de freni boşalan araç kaza yaptı: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kayırlar köyünde seyir halinde bulunan ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 AN 4862 plakalı araç, freninin boşalması sonucu takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 7 kişi yaralanırken bölgeye 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Tunceli’de freni boşalan araç kaza yaptı: 7 yaralı
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