Tunceli’de gençlerin kavgasında kan aktı

Kavga, dün gece Tunceli merkez Atatürk Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında husumet olan gençler arasında başlayan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavga eden gençlerden Umut A. yanında taşıdığı silahla, tartıştığı Eray G'ye ateş etti. Olayda Eray G. ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Eray G. daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna birden fazla kurşun isabet eden Eray G. burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Elazığ'a sevk edildi. Olayın ardından başlatılan operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alınırken şahısların üzerindeki 2 silaha da el konuldu. Kavgaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.