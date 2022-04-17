Tunceli’de görüntülendi! IUCN kırmızı listesinde yer alıyor

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Düzgün Baba Dağı civarında Yazar ve Doğasever Caner Canerik tarafından IUCN'nın kırmızı listesinde koruma altında olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk yiyecek ararken görüntülendi.Porsuğu önce karınca yiyen sandığını söyleyen Caner Canerik, "Ancak daha yakınına gittiğimde porsuk olduğunu fark ettim. Sürekli doğayı geziyorum bazı türleri kayıt altına almak için. Şansım yaver gitti ve koruma altında bulunan porsuğu görüntüledim. Uzun süre toprakta ve çalılık alanda yiyecek arayan porsuk daha sonra gözden kayboldu" dedi.