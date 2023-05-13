Haberler Yaşam Haberleri Tunceli’de kayıp 3. gencin de cansız bedenine ulaşıldı
Giriş Tarihi: 13.5.2023 11:45 Son Güncelleme: 13.5.2023 13:06

Tunceli’de kayıp 3. gencin de cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli’de araçlarının Munzur Çayı’na düşmesi sonucu kaybolan gençlerden Azat Demiral’ın da cansız bedenine ulaşıldı. Çaya düşen araçta bulunan Baran Aslantaş ile Mehmet Can Demiral’ın da cansız bedenleri geçtiğimiz günlerde bulunmuştu.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de kayıp 3. gencin de cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır'dan gezmek için Tunceli'ye gelen Mehmet Can Demiral (22), Azat Demiral (21) ve Baran Aslantaş'ın bulunduğu araç, 21 Nisan günü Ovacık karayolunun 40. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçmuştu. Kazanın ardından başlatılan arama çalışmalarında Baran Aslantaş ile Mehmet Can Demiral'ın cansız bedenleri Munzur Çayı'nda bulunmuştu.

Çalışmalar kapsamında son kayıp genç Azat Demiral'ın cansız bedenine de Uzunçayır Barajı mavi köprü mevkiinde ulaşıldı. AFAD, polis, jandarma ve gönüllüler tarafından bulunan Demiral'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kayıp 3 gencin bulunmasının ardından çalışmalarının sonlandırıldığı belirtildi.

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Tunceli’de kayıp 3. gencin de cansız bedenine ulaşıldı
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