Tunceli’de köy okulları yaşam merkezlerine dönüşüyor

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, "Bakanlığımız tarafından başlatılan "Köy Yaşam Merkezi Projesi" ile 7'den 70'ye tüm vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlimizde yaptığımız çalışmalar neticesinde 4 köy okulumuzu köy yaşam merkezine dönüştürdük. Şu ana kadar bu merkezlerimizde aile okulu ile saç bakımı ve yapımı kursları açtık. 30 köy sakinimiz bu kurslardan faydalandı. İhtiyaçlar, talepler üzerine bu kursları açmaya devam edeceğiz. Köy yaşam merkezlerimizi vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz için çok amaçlı merkezler haline getirme hususunda özenle çalışıyoruz. Devletimizin imkanları ile bu merkezleri daha da aktif hale getireceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılmayan köy okulu binalarının aktif hale getirilmesi amacıyla 2022 yılında "Köy Yaşam Merkezi Projesi" başlatıldı. Proje ile köy okulu binaları, ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülerek öğrenci ve köy halkının hizmetine sunuluyor.