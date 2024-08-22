Tunceli’de meydana gelen kazada 2 kişi öldü

Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun 6. Kilometresi Pah Köprüsü mevkiinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir şirkete ait kamyon ile özel otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan biri 5 yaşında çocuk 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.