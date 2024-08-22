Tunceli’de meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi kurtarılamadı

Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun 6. Kilometresi Pah Köprüsü mevkiinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir şirkete ait kamyon ile özel otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 5 yaşındaki bir çocuk ile 28 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.