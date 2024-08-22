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Giriş Tarihi: 22.8.2024 15:32 Son Güncelleme: 22.8.2024 16:14

Tunceli’de meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi kurtarılamadı

Tunceli’de öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir çocuk ve bir genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi kurtarılamadı

Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun 6. Kilometresi Pah Köprüsü mevkiinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir şirkete ait kamyon ile özel otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 5 yaşındaki bir çocuk ile 28 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tunceli’de meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi kurtarılamadı
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