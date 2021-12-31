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Giriş Tarihi: 31.12.2021 09:48 Son Güncelleme: 31.12.2021 09:51

Tunceli’de PKK’ya ağır darbe

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de PKK’ya ağır darbe

Tunceli’de terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda, örgütün kış üstlenmesine ağır darbe vuruldu.

İl Jandarma Komutanlığı Tunceli kırsalında teröristleri yakalamak, muhtemel sığınak/barınakları tespit ve imha etmek amacıyla 16 Kasım 2021 tarihinde, 74 tim ve ile "Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Operasyonu" başlatılmıştı. Operasyon kapsamında; 23 farklı operasyon yapıldı. Tunceli sınırları içerisindeki operasyonlarda; 1 terörist sağ olarak yakalanırken, devam eden operasyonda terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi.

SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ
Operasyonlarda, 143 sığınak ve 21 mağara imha edildi. Sığınak ve mağaralarda; 1 Adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 10 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Bixi makineli tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 12 adet el bombası, 2 adet roketatar mühimmatı, 906 adet kalaşnikof fişeği, 144 adet Bixi fişeği, 150 adet M-16 fişeği, 33 adet kalaşnikof şarjörü, 6 Kanas şarjörü, 2 adet HK-33 şarjörü, 2 adet G-3 şarjörü, 7 adet el telsizi, 2 adet büyük telsiz, 5 adet EYP düzeneği, 15 kg amonyum nitrat, 2 adet el dürbünü, 33 adet büyük tüp, 32 adet küçük tüp, 62 adet pil bloğu, 360 adet büyük pil, 1500 metre elektrik kablosu, 6 adet el feneri, 11 adet uyku tulumu, 58 çift mekap ayakkabı, çok miktarda gıdam ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Tunceli’de PKK’ya ağır darbe
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