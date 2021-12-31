Tunceli’de PKK’ya ağır darbe

İl Jandarma Komutanlığı Tunceli kırsalında teröristleri yakalamak, muhtemel sığınak/barınakları tespit ve imha etmek amacıyla 16 Kasım 2021 tarihinde, 74 tim ve ile "Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Operasyonu" başlatılmıştı. Operasyon kapsamında; 23 farklı operasyon yapıldı. Tunceli sınırları içerisindeki operasyonlarda; 1 terörist sağ olarak yakalanırken, devam eden operasyonda terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi.

SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Operasyonlarda, 143 sığınak ve 21 mağara imha edildi. Sığınak ve mağaralarda; 1 Adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 10 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Bixi makineli tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 12 adet el bombası, 2 adet roketatar mühimmatı, 906 adet kalaşnikof fişeği, 144 adet Bixi fişeği, 150 adet M-16 fişeği, 33 adet kalaşnikof şarjörü, 6 Kanas şarjörü, 2 adet HK-33 şarjörü, 2 adet G-3 şarjörü, 7 adet el telsizi, 2 adet büyük telsiz, 5 adet EYP düzeneği, 15 kg amonyum nitrat, 2 adet el dürbünü, 33 adet büyük tüp, 32 adet küçük tüp, 62 adet pil bloğu, 360 adet büyük pil, 1500 metre elektrik kablosu, 6 adet el feneri, 11 adet uyku tulumu, 58 çift mekap ayakkabı, çok miktarda gıdam ve yaşam malzemesi ele geçirildi.