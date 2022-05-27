Giriş Tarihi: 27.5.2022 10:44Son Güncelleme: 27.5.2022 10:48
Tunceli'de terör örgütü PKK'ya ait depo bulundu: Çok sayıda silah ele geçirildi
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Tunceli’de Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı depo bulundu, çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde, örgütün deposu bulundu, çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi." ifadeleri yer aldı.