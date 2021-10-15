Tunceli’de PKK’ya büyük darbe: Şehidimizin kanı yerde kalmadı

Tunceli'de terör örgütlerinin kış üstlenmesini ve teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engellemek amacıyla 5 Şubat 2021'de "Eren 7-Munzur-Mercan" operasyonu başlatılmıştı. Başladığı günden bu yana 143 operasyonun icra edildiği operasyona 607 tim ve 9 bin 105 personel katıldı. Aralıksız devam eden operasyonlar kapsamında PKK/KCK silahlı terör ötümü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'i İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride aranıyordu. Operasyonlarda bölücü terör örgütü mensuplarınca barınma, üslenme ve depo olarak kullanılmakta olan 171 mağara/sığınak tespit edilirken bu mağara ve sığınaklar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlar sonucunda bir RPG-7 Roketatar, iki keskin nişancı tüfeği, üç M-16 piyade tüfeği, 5 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, el bombaları ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yine teröristlerin arazide tuzakladığı 21 el yapımı patlayıcı ve 202 kilogram patlayıcı madde imha edildi.

ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI

"Eren-7-Munzur-Mercan" operasyonu kapsamında, etkisiz hale getirilen 4 teröristin katıldığı eylemler güvenlik güçleri tarafından aydınlatıldı. Teröristlerden "Ardıl Poyraz" kod adlı Büşra Kaya'nın İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer aldığı tespit edildi. Terörist Kaya'nın Ovacık ilçesi kırsalında 2019 yılında çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in (28) katili olduğu ortaya çıktı. Operasyonlarla son yılların en büyük darbesini alan terör örgütü PKK Tunceli bölgesinde büyük oranda temizlendi.