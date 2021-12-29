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Giriş Tarihi: 29.12.2021 14:22

Tunceli'de PKK'ya yardım eden 1 kişi gözaltına alındı

DHA
Tunceli’de PKK’ya yardım eden 1 kişi gözaltına alındı

Tunceli kırsalında devam Eren Kış-6 operasyonunda ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan kriminal incelemede tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'de güvenlik güçlerince teröristleri etkisiz hale getirmek, kış üslenmesi hazırlıklarını ortadan kaldırmak, bölgede hareket kabiliyetlerini kısıtlayarak yaşam koşullarını zorlaştırmak ve teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engellemek amacıyla başlatılan 'Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu', bin 60 personel ile olumsuz hava koşullarına rağmen sürüyor. İz köpeklerinin de kullanıldığı arazi aramasında bir sığınak ele geçirildi. Sığınakta bulunan malzemeler üzerinde yapılan kriminal incelemede tespit edilen C.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, operasyonda 200 silah mühimmatı, 60 elektrikli fünye, 2 dikiş makinesi, 1 DVD oynatıcısı, 50 metre dağcı ipi, 1 soba ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği, malzemeler üzerinde yapılan kriminal incelemede terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen 1 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

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Tunceli'de PKK'ya yardım eden 1 kişi gözaltına alındı
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