Tunceli’de, sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi: Yıldırım düşmesi nedeniyle 2 kişi yaralandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesini bağlı Kızık Köyü'nde hayvanlarını otlatan Barış G. Ve Olcay Y. isimli vatandaşlara yıldırım isabet etti. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye giden 112 ekipleri tarafından alınan yaralılar önce Ovacık ilçe hastanesine ardından da Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, çok sayıda hayvan telef olurken yüzlerce dönüm ekili alan zarar gördü. Tunceli genelinde etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle dereler taşarken yollar zarar gördü.

Yağışta çok sayıda hayvan telef olurken yüzlerce dönümlük ekili alan zarar gördü. Tunceli Valiliği koordinesinde ilgili kurumların zarar tespiti için çalışma başlattığı öğrenildi.