Tunceli’de serinlemek için çaya giren genç boğuldu

Nazımiye'ye bağlı Büyükyurt köyü Serdeni mezrası civarında, Pülümür çayında meydana gelen olayda, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Pülümür çayına giren ve yüzme bilmediği öğrenilen 21 yaşındaki Ali Kargal, bir süre sonra çayda gözden kayboldu.

Durumu fark eden arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine Tunceli'den, AFAD, 112, itfaiye ekipleri ile Pülümür ilçesinden jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çayda yaptığı aramada Kargal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çaydan çıkarılan Kargal'ın naaşı otopsi yapılmak üzere ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikata başlandı.