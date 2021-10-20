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Giriş Tarihi: 20.10.2021 11:01 Son Güncelleme: 20.10.2021 11:24

Tunceli'de sır ölüm: Yürüyüşe çıkmıştı...

DHA
Tunceli’de sır ölüm: Yürüyüşe çıkmıştı...

Tunceli'de mesire alanında Bülent Demirkaya'nın cesedi bulundu. Başında darp izi bulunan Demirkaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tunceli'de sır ölüm! Başında darp izine rastlandı...

Tunceli-Erzincan karayolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Örenönü Tabiat Parkı'nda dün gece saatlerinde yürüyüş yapan bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan erkeği görüp, durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi.

Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin üzerindeki ceketin cebinden Bülent Demirkaya'ya ait kimlik çıktı. Demirkaya'nın başında darp izi olduğu saptandı. Demirkaya'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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Tunceli'de sır ölüm: Yürüyüşe çıkmıştı...
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