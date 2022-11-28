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Giriş Tarihi: 28.11.2022 09:57

Tunceli'de terör operasyonu! Silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında tespit edilen bir sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli’de terör operasyonu! Silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında il merkezi kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak tespit etti.

SİLAH, MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Sığınaktaki aramada, 7 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 av tüfeği, 7 telsiz, 2 el bombası fünyesi, 238 bixi ve kalaşnikof mühimmatı, 4 aydınlatma fişeği, 14 telsiz anteni ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak ve ele geçirilen malzemeler, güvenlik güçlerince imha edildi.

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Tunceli'de terör operasyonu! Silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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