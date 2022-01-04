Haberler Yaşam Haberleri Tunceli’de terörle mücadele başarısı: 29 geçici özel güvenlik bölgesi sayısı 4’e düşürüldü
Giriş Tarihi: 4.1.2022 12:38 Son Güncelleme: 4.1.2022 13:00

Tunceli’de terörle mücadele başarısı: 29 geçici özel güvenlik bölgesi sayısı 4’e düşürüldü

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de terörle mücadele başarısı: 29 geçici özel güvenlik bölgesi sayısı 4’e düşürüldü

Tunceli’de terörle mücadelede yürütülen başarılı operasyonlarla kent huzur kenti haline geldi. Bir zamanlar yüzlerce örgüt mensubunun bulunduğu Tunceli’de şimdilerde bu sayı onlarla ifade ediliyor.

Teröre karşı yürütülen etkin mücadele sayesinde huzur şehrine dönüşen Tunceli; hızla tarım, turizm ve sağlıklı yaşam kenti olma yolunda da ilerliyor.
Terörle mücadeledeki başarı daha geçen yıla kadar 29 olan geçici özel güvenlik bölgesi sayısını da 4'e düşürdü. Cumhurbaşkanlığının 29 Aralık 2021 tarihli kararıyla sadece Hozat Ali Boğazı, Hozat Kıran Deresi, Ovacık Eğerci bölgesi ve Ovacık Karadere bölgesi bir yıl süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yaşanan terör olayları sebebiyle geçmişte 29 bölgede devam eden geçici özel güvenlik bölgeleri sayısı bu yıl 4'e düşürüldü" denilerek kentin huzur kenti haline gelmesinde emekleri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlar, şehit ve gaziler ile güvenlik güçleri ile emeği geçenlere teşekkür edildi.

Geçici özel güvenlik bölgesi sayısının düşürülmesiyle ilde bulunan yayla ve meraların tamamı vatandaşların faydalanabileceği alanlar haline dönüştürülmüş oldu.

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Tunceli’de terörle mücadele başarısı: 29 geçici özel güvenlik bölgesi sayısı 4’e düşürüldü
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