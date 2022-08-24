Tunceli’de trafik kazası: 4 yaralı

Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun 40. kilometresinde bulunan 8. çığ tünelinin içinde meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen araç, sürücüsü öğrenilemeyen bir başka araç ile tünelde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç ters dönerken, kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi.
Pülümür, Nazımiye ve merkezden giden 3 ambulans kazada yaralanan 4 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.