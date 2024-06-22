Tunceli’de, Urartular’a ait sarnıç bulundu

Tunceli'de 2014 yılında kaçak şekilde kazı yapılan alanın Urartular dönemine ait olduğu ortaya çıktı.Tunceli'nin Pülümür ilçesi Közlüce Köyü Erencik Boğazı Kalecik Taşı mevkiinde bulunan alanda 2014 yılında kaçak kazı yapılmıştı. Yargıya da intikal eden olaya ilişkin Pülümür Asliye Ceza Mahkemesi tarafından suçun yerinde tespiti amacıyla alanda keşif gerçekleştirildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden keşfe katılan teknik bilirkişi heyetinin incelemelerinde kaçak kazı yapılan alanın doğal bir yapı olmadığı, alanın Urartular dönemine ait su sarnıcı olduğu tespit edildi.