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Giriş Tarihi: 25.2.2024

Tunceli’de vaşak görüntülendi

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de vaşak görüntülendi
Tunceli'de karlı ağaçta kamufle olan koruma altındaki vaşak görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Dereova Köyü'nde Süleyman Fidan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Avlanmak için çıktığı karla kaplı ağaçta mükemmel şekilde kamufle olan vaşağı görüntüleyen Süleyman Fidan, dikkatli bakınca vaşağı fark ettiğini söyledi. Fidan, koruma altında olan vaşağı görüntüledikten sonra rahatsız etmemek için bölgeden ayrıldığını ifade etti.
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Tunceli’de vaşak görüntülendi
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