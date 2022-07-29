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Giriş Tarihi: 29.7.2022 11:10 Son Güncelleme: 29.7.2022 11:24

Tunceli’de zehirli “Wagner kaya engereği” fotoğraflandı

Tunceli’de bir vatandaş tarafından zehirli “Wagner kaya engereği” fotoğraflandı. Son derece zehirli olan tür daha önce 2020 yılında Tunceli’de görülmüştü.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de zehirli “Wagner kaya engereği” fotoğraflandı

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde doğa gezisine çıkan Hüseyin Deniz Gülmez, kayalık alanda son derece zehirli olan "Wagner kaya engereği" fark etti. Cep telefonuyla engereği fotoğraflayan Hüseyin Deniz Gülmez, daha sonra bölgeden ayrıldı. İlk kez bu denli büyük bir yılan gördüklerini söyleyen Hüseyin Deniz Gülmez, "Arkadaşlarla doğa gezisi yaparken denk geldik. Mağaranın içinde hareketsizce yatıyordu. Yanına fazla sokulmadan fotoğraflarını çekip bölgeden ayrıldık. Son derece zehirli bir tür olduğunu sonradan öğrendik" dedi.

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parkalar Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında yaptıkları çalışmayla kentte ilk kez ölümcül 'Wagner kaya engereği' türü yılan tespit etmişti. Wagner kaya engereği Türkiye'de çok az bölgede görülüyor. Zehri çok etkili olan engerek, bir insanı ısırdığında gerekli müdahale yapılmazsa 1 saat içinde öldürebiliyor.

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Tunceli’de zehirli “Wagner kaya engereği” fotoğraflandı
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