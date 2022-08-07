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Giriş Tarihi: 7.8.2022 11:27 Son Güncelleme: 7.8.2022 11:30

Tunceli’deki Eren Abluka operasyonunda PKK sığınağı ele geçirildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan Eren Abluka-7 operasyonu devam ederken, komandolar il merkezi kırsalında 2 sığınak ele geçirdi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’deki Eren Abluka operasyonunda PKK sığınağı ele geçirildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen Eren Abluka-7 operasyonu sürüyor. Jandarma komandoların katıldığı operasyonda, Tunceli il merkezi kırsalında terör örgütü PKK tarafından kullanılan 2 adet sığınak ele geçirildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 1 adet jeneratör, 2 adet güneş paneli, 2 adet ampermetre, 1 adet akü, 13 adet büyük pil, 5 adet pil bloğu, 2 adet büyük tüp, 1 adet matkap, 1 adet kıyma makinesi, 1 adet sırt çantası, 300 metre branda, 200 metre sera naylonu ve çok miktarda yaşamsal malzemesi ele geçirildi.

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Tunceli’deki Eren Abluka operasyonunda PKK sığınağı ele geçirildi
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