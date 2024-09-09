Tunceli’deki kazada şehit olan 4 asker için Elazığ’da uğurlama töreni düzenlendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Kuşluca ile Bilgeç köyleri arasında dün İçinde 5 askeri personelin bulunduğu zırhlı araç henüz tespit edilemeyen bir nedenle şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye helikopterle asker, 112, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi ile Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Acil servislerde tedaviye alınan askerlerden Jandarma uzman çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma uzman onbaşı Doğan Kızılateş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerler için Elazığ Havalimanında tören düzenlendi.

Törene, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve polis ekipleri katıldı.

İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın okuduğu duanın ardından şehitlerin cenazeleri askeri uçakla memleketlerine gönderildi.