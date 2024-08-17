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Giriş Tarihi: 17.8.2024 10:37 Son Güncelleme: 17.8.2024 10:52

Tunceli’deki yangından 150 dönümlük alan etkilendi

Tunceli merkez Kocakoç Köyü Boylu Mezrası’nda dün meydana gelen yangın, 150 dönümlük alanda etkili oldu. Yangın, çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’deki yangından 150 dönümlük alan etkilendi

Tunceli merkeze bağlı Kocakoç Köyü Boylu Mezrası'nda dün gece saatlerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye 3 itfaiye, 1 arazöz, 3 TOMA, 1 iş makinesi, 140 kişiden oluşan jandarma asayiş komando timi sevk edildi. Köylü ve gönüllülerin de destek verdiği yangınla mücadele çalışmaları saatler sonra sonuç verdi ve yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedenine ilişkin Tunceli Valiliği tarafından da açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yangının çıkış sebebinin aydınlatma direklerinde bulunan elektrik tellerinin birbirine sürtünmesi neticesinde kıvılcım çıkarması ve çıkan kıvılcımın araziye düşmesi sonucu olduğu değerlendirilmektedir. Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Tunceli’deki yangından 150 dönümlük alan etkilendi
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