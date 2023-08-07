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Giriş Tarihi: 7.8.2023 14:49 Son Güncelleme: 7.8.2023 15:19

Tuncelili çift, tatil dönüşü kazada hayatlarını kaybetti

Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Kalınkaş köyü doğumlu İsmail Balcı ve eşi Fecire Balcı, İstanbul’dan tatil dönüşü, Avusturya’da geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybetti.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tuncelili çift, tatil dönüşü kazada hayatlarını kaybetti

Almanya'da yaşayan ve tatil için İstanbul'a gelen Balcı çifti, tatillerinin bitmesinin ardından özel araçlarıyla dönüş yoluna geçti. Balcı çifti, Almanya sınırına 5 kilometre mesafede yer alan Avusturya'nın Österreich kentinde otobandaki dinlenme alanına girmek istedi. Alanın bariyerle kapalı olması nedeniyle Balcı çiftinin içinde bulunduğu otomobil önce bariyere ardından da bir araca çarparak kaza yaptı.

Meydana gelen kazada, 77 yaşındaki İsmail Balcı olay yerinde hayatını kaybederken, 69 yaşındaki eşi Fecire Balcı da ağır yaralandı. Araçtan kendi çabasıyla çıkan Fecire Balcı da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Almanya'nın Darmstadt şehrinde ikamet ettikleri belirtilen çiftin düzenlenecek cenaze töreninin ardından memleketleri Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kalınkaş köyüne getirilerek toprağa verilecekleri öğrenildi.

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Tuncelili çift, tatil dönüşü kazada hayatlarını kaybetti
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