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Giriş Tarihi: 17.12.2023 12:03 Son Güncelleme: 17.12.2023 12:23

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde konteyner kent kuruluyor

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yaşanan depremlerde evleri hasar gören vatandaşlar için konteyner kent kuruluyor.  Kısa sürede altyapısı tamamlanacak olan konteyner kente vatandaşların yerleştirileceği belirtildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde konteyner kent kuruluyor

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Meydanlar Mahallesi'nde köylerinden sel ve deprem gibi afetler nedeniyle göç eden vatandaşlar için 1987 yılında başlanarak etap etap 177 afet konutu inşa edildi.

1992 Erzincan ve 2001 Pülümür depremlerinden etkilenen konutların bir kısmında güçlendirme çalışmaları yapıldı. En son 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen konutların yıkımı için konteyner kent projesine başlandı. Pülümür Kaymakamlığı tarafından ihale süreci tamamlanan proje kapsamında konteynerler ilçeye ulaştırıldı.

Kısa süre içinde altyapısı tamamlanacak olan konteyner kente, deprem nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar yerleştirilecek. Pülümür Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, kentin kurulacağı alana ilişkin ilgililerden bilgi alırken İlçe genelinde toplamda 250 konteyner kurulacağı belirtildi.

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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde konteyner kent kuruluyor
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