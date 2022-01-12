Tünel açan porsuk 2000 yıllık hazine buldu! Şaşırtan İstanbul detayı...

İspanya'nın kuzeyinde bulunan bir mağarada Milattan Sonra 3 ile 5'inci yüzyıllar arasından kalma tarihi sikkeler bulundu. Üstelik sikkeleri tespit eden de minik bir porsuk oldu.

Araştırmacılar, kısa süre önce bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle porsuğun yiyecek arama faaliyetlerine hız verdiği ve solucan bulma niyetiyle yuvayı kazdığı düşünülüyor.