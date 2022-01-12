Tünel açan porsuk 2000 yıllık hazine buldu! Şaşırtan İstanbul detayı...

İspanya'nın kuzeyinde bulunan bir mağarada Milattan Sonra 3 ile 5'inci yüzyıllar arasından kalma tarihi sikkeler bulundu. Üstelik sikkeleri tespit eden de minik bir porsuk oldu.
Araştırmacılar, kısa süre önce bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle porsuğun yiyecek arama faaliyetlerine hız verdiği ve solucan bulma niyetiyle yuvayı kazdığı düşünülüyor.
Araştırma ekibinin başındaki Fanjul Peraza ise başka bir ayrıntıya dikkat çekti. Söz konusu sikkeler İstanbul ve Selanik gibi farklı bölgelerden geliyor.
Sikkelerin çoğu bakır ve bronzdan meydana geliyor.
Bu keşif, bugüne kadar Roma sikke hazineleri arasındaki keşiflerin en büyüğü.
En büyük sikkenin ağır olanı ise 8 gram civarlarında. Sikkelerin Londra'da üretildiği ifade edildi. Londra, o yıllarda Roma İmparatorluğu sınırları içinde kalıyordu.