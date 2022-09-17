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Giriş Tarihi: 18.9.2022

Tünel çalışmasında göçük: 2 ölü, 1 yaralı

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Tünel çalışmasında göçük: 2 ölü, 1 yaralı
Van-Hakkâri karayolunun Güzeldere Geçidi'nde yapımı süren tünelin son kısımlarında önceki gece henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Tünelde çalışma yürüten işçilerden bazıları göçüğün altında kaldı. Olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Enkaz altından kurtarılan işçilerden Cemil Diyapoğlu tedavi altına alındı. Ekipler, işçilerin kurtarılması için başlattığı çalışmada Yusuf Sönmez (20) ile Şafak Polat'ın (20) cansız bedenini göçük altından çıkardı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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Tünel çalışmasında göçük: 2 ölü, 1 yaralı
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