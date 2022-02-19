Tünel girişinde feci kaza: Anne ile oğlu hayatını kaybetti

İstanbul'dan Ordu yönüne gitmekte olan Uğur Başar (34) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şehzadeler Tüneli'nin giriş duvarına çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis ve Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada Eymen Melih Başar (11) olay yerinde, anne Saliha Tok Başar (38) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sürücü Uğur Başar ve diğer oğlu Uras Başar (1) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ailenin, Uğur Başar'ın ilk evliliğinden olan çocuğunun doğum gününe katılmak amacıyla Ordu'ya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.