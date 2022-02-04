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Giriş Tarihi: 4.2.2022 09:52 Son Güncelleme: 4.2.2022 09:59

Tünel kapatıp asker eğlencesi yapan dolmuşçulara ceza

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tünel kapatıp asker eğlencesi yapan dolmuşçulara ceza

Esenyurt’ta bir dolmuş şoförünü askere uğurlama töreninde araçlarıyla tüneli kapatıp meşale yakan sürücülere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 bin 367 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Esenyurt'ta dolmuş sürücüleri tünel kapatıp ortalığı birbirine kattı. Askere gidecek olan arkadaşları için toplanan grup trafikte tehklike saçtı. O anlar kameraya yansıdı. Dolmuş ve sivil araçlarıyla konvoy yapan grup trafikte tehlikeli hareketler yaparak tur attı, daha sonra ilçenin en işlek alt geçitlerinden birini trafiğe kapattı. Asker gidecek kişiyi defalarca havaya atan grup, yüksek ses müzik açıp meşale yakarak ortalığı dumana boğdu. Dakikalarca süren sözde eğlence vatandaşı çileden çıkardı. Kornaya basarak tepki gösteren vatandaşlar grubun dağılmasıyla yolda ilerleyebildi. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tünel kapatıp asker eğlencesi yapan sürücülere ceza | Video

Görüntülerin yayılması üzerine çalışma başlatan Sivil Trafik Ekipleri bahse konu konvoya katılan sürücüleri tek tek tespit etti. Sürücülerden Eyüp Erdoğan B. , Bora G. , Baran C. A. , Ersin A 'ya 2918 sayılı KTK'nın 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 196 lira 56/1-D (Araçları diğer araçlara engel olacak ve belirtilen hız sınırının altında sürmek) maddesinden 196 lira, 60/1-D (Tünel ve kavşaklarda trafiği aksatacak şekilde duraklamak) maddesinden 196 lira, olmak üzere her sürücüye ayrı ayrı 588'er lira ceza kesti. Sürücü Özkan A. ' ya ise bin 15 lira ceza kesti. Sürücülere toplamda, 3 bin 367 lira idari para cezası uygulandı.

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Tünel kapatıp asker eğlencesi yapan dolmuşçulara ceza
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