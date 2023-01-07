Tünelde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü öldü

Feci kaza, saat 23.45 sıralarında Kasımpaşa-Hasköy Tüneli, Hasköy istikametinde meydana geldi. Taştan Yılmaz'ın kullandığı motosiklet, tünel içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Bir süre sürüklenen motosiklet tünelin duvarına çarparak durdu. Motosiklet sürücüsü Taştan Yılmaz ise tünelin duvarına çarptı. Taştan olay yerinde hayatını kaybetti.
YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ
Kazanın ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı duyan, Yılmaz'ın yakınları olay yerinda sinir krizi geçirdi.