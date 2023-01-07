Haberler Yaşam Haberleri Tünelde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü öldü
Giriş Tarihi: 7.1.2023 13:11

Tünelde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü öldü

İstanbul Beyoğlu’nda Kasımpaşa-Hasköy Tüneli, Hasköy istikametinde seyreden motosiklet sürücüsü Taştan Yılmaz, direksiyon hakimiyetini kaybederek sürükleni tünel duvarına çararak hayatını kaybetti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Tünelde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü öldü

Feci kaza, saat 23.45 sıralarında Kasımpaşa-Hasköy Tüneli, Hasköy istikametinde meydana geldi. Taştan Yılmaz'ın kullandığı motosiklet, tünel içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Bir süre sürüklenen motosiklet tünelin duvarına çarparak durdu. Motosiklet sürücüsü Taştan Yılmaz ise tünelin duvarına çarptı. Taştan olay yerinde hayatını kaybetti.

YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Kazanın ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı duyan, Yılmaz'ın yakınları olay yerinda sinir krizi geçirdi.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle Kasımpaşa-Hasköy Tüneli, Hasköy istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Yılmaz'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tünelde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA