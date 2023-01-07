Tünelde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü öldü

YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Kazanın ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı duyan, Yılmaz'ın yakınları olay yerinda sinir krizi geçirdi.