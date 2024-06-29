Tünelde dörtlüye aldıran olmayınca zincirleme kaza meydana geldi

Afyonkarahisar-Uşak karayolunda Karahisar Tüneli çıkışında bir otomobilin zincirleme trafik kazasına neden oldu. Otomobil sürücüsü Y.B, öndeki kazayı gördükten sonra aracını yavaşlatarak dörtlüleri yakmıştı. Bu sırada arkadan gelen M.U'nun yönetimindeki yolcu otobüsü otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve Ö.Ö'nün kullandığı başka bir yolcu otobüsü tarafından daha da vuruldu. Durumu fark edip durmaya çalışan kamyon sürücüsü M.Ş, aracının kayması sonucu önce bariyerlere ardından daha önce kazaya karışmış yolcu otobüsüne çarptı.