Haberler Yaşam Haberleri Tünelde dörtlüye aldıran olmayınca zincirleme kaza meydana geldi
Giriş Tarihi: 29.6.2024 17:06 Son Güncelleme: 29.6.2024 17:51

Tünelde dörtlüye aldıran olmayınca zincirleme kaza meydana geldi

Afyonkarahisar’da meydana gelen kaza nedeniyle dörtlülerini yakarak yavaşlayan otomobile arkadan gelen kamyon ve otobüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Tünelde dörtlüye aldıran olmayınca zincirleme kaza meydana geldi

Afyonkarahisar-Uşak karayolunda Karahisar Tüneli çıkışında bir otomobilin zincirleme trafik kazasına neden oldu. Otomobil sürücüsü Y.B, öndeki kazayı gördükten sonra aracını yavaşlatarak dörtlüleri yakmıştı. Bu sırada arkadan gelen M.U'nun yönetimindeki yolcu otobüsü otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve Ö.Ö'nün kullandığı başka bir yolcu otobüsü tarafından daha da vuruldu. Durumu fark edip durmaya çalışan kamyon sürücüsü M.Ş, aracının kayması sonucu önce bariyerlere ardından daha önce kazaya karışmış yolcu otobüsüne çarptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tünelde dörtlüye aldıran olmayınca zincirleme kaza meydana geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA