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Giriş Tarihi: 14.4.2025 10:54 Son Güncelleme: 14.4.2025 10:58

Tünelde feci kaza! Motosiklet sürücüsü kaldırıma çarpınca hayatını kaybederken, arkasındaki arkadaşı ağır yaralandı

İstanbul Beyoğlu'ndaki Hasköy-Kasımpaşa Tüneli'nde seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Uğurcan Öndek-24  hayatını kaybederken, arkasındaki yolcu Furkan Yuraş ağır yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Tünelde feci kaza! Motosiklet sürücüsü kaldırıma çarpınca hayatını kaybederken, arkasındaki arkadaşı ağır yaralandı

Motosiklet sürücüsünün ölümüyle sonuçlanan kaza, haftasonu saat 17.00 sıralarında Hasköy-Kasımpaşa Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içerisinde seyir halinde olan Uğurcan Öndek (24) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine kaldırıma çarptı. Kazada sürücü Öndek ve arkasındaki yolcu Furkan Yuraş yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Uğurcan Öndek'in olay yerinde hayatını kaybettiği, Furkan Yuraş'ın ise ağır yaralandığı tespit edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tünelin 1 şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Uğurcan Öndek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tünelde feci kaza! Motosiklet sürücüsü kaldırıma çarpınca hayatını kaybederken, arkasındaki arkadaşı ağır yaralandı
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