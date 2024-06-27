Tünelde hatalı sollama: 1 ölü, 4 yaralı

Trabzon'un Of istikametinden Çaykara istikametine gitmekte olan Ünal Mermer (52) yönetimindeki araç, karşı yönden gelen Filistin uyruklu H.K.'nin kullandığı araçla kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Ünal Mermer (52) kaza yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan H.Y.(45) ise ağır yaralı olarak Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer araçta yaralı olarak kurtarılan turistlerden sürücü H.K., N.M.H. ve M.A. ise ambulanslarla Trabzon'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan yetkililer tarafından, çift yönlü trafik akışı olan tüneli kullanan sürücüleri trafik yönlendirme levhalarına dikkat etmeleri ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.