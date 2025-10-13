Tünelde mahsur kalan kişi Portekizli turist çıktı

İstanbul Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinin yanındaki dar alana sıkışan kişinin kimliği belli oldu. Tüneldeki 15 metre uzunluğunda duvara sıkışan ve 6 saatlik mücadeleyle çıkarılan kişinin Portekiz vatandaşı Caires Ferraiera (45) olduğu öğrenildi. Ferraiera'nın Ağustos ayında ülkesinden İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği, buradan İstanbul'a geçtiği, bu süre içerisinde pasaportunu kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Pasaport çıkarmak için konsolosluğun Kasımpaşa'da olduğunu sanarak buraya gelen Ferraiera'nın sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi. Uykusuz olduğu için dinlenmek amacıyla o tünele sığındığı öğrenilen Ferraiera'nın daha sonra bulunduğu yerden çıkamadığını söylediği öğrenildi. Hastanede işlemleri tamamlanan Ferraiera, emniyetteki işlemlerinin ardından, Geri Gönderme Merkezine teslim edilerek sınır dışı edildi.